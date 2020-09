قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم

الثلاثاء، إن روسيا تواصل لعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا، بينما

ادعى أن بلاده تدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمصالحة في البلاد .

وأوضح بومبيو، خلال زيارته للمنشآت العسكرية في قاعدة سودا

بجزيرة كريت اليوناينة، أنه اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على

دراسة احتمالات مواجهة روسيا، مشيرا إلى أن الهدف من وجوده في جزيزة كريت هو الترويج

لواحدة من أقوى العلاقات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا .. على حد قوله

.

وأضاف بومبيو، أن

الولايات المتحدة تعتبر اليونان ركيزة حقيقية للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط​​،

مؤكدا أن تعاون بلاده مع اليونان يتطور بشكل سريع للغاية، خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون

في مجال الدفاع العام الماضي،مشيرا إلى أهمية هذا التعاون، خاصة في ظل الدور الذى

تعلبه روسيا فى المنطقة الهادف لزعزعة الاستقرار فى المنطقة .

The post بومبيو: التعاون مع اليونان مهم في مواجهة دور روسيا المزعزع للاستقرار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24