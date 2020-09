السراج يبحث مع وفد من غات سبل إيجاد حل للمشكلات التى تواجه المرافق في المدينة

بحث رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الثلاثاء، مع وفد من مدينة غات سبل

إيجاد معالجات سريعة للمشكلات التي تواجه عدد من المرافق في المدينة من بينها أزمة

مياه الشرب.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الوفد تقدم بعدد من المطالب للسراج منها إقامة سدود لوقف تدفق مياه السيول والفيضانات ودعم قسم الكلي بمستشفى غات العام وتزويده بالمعدات والأجهزة للحد من انتشار فيروس كورونا وصيانة طريق أباري غات وإعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل “بلدية درج” بمنطقة العوينات ببلدية غات، مضيفة أنه من ضمن المطالب الإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات وعودة استئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات.

وأوضح البيان أن

السراج أكد على أهمية تلبية احتياجات غات ومدن الجنوب الليبي وضرورة تحسين الظروف

المعيشية في كامل المنطقة.

