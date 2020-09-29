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تمديد تعليق العمل في “رأس لانوف للنفط ” لمدة 10 أيام

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم
الثلاثاء، عن تمديد تعليق العمل بمواقع العمل الفعلية إلى العاشر من شهر أكتوبر المقبل
.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن القرار يأتي فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية
اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مواقع عمل الشركة ، مبينة أنه سيتم تطبيق
القرار اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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