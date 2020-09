تمديد تعليق العمل في “رأس لانوف للنفط ” لمدة 10 أيام

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم

الثلاثاء، عن تمديد تعليق العمل بمواقع العمل الفعلية إلى العاشر من شهر أكتوبر المقبل

.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن القرار يأتي فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية

اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مواقع عمل الشركة ، مبينة أنه سيتم تطبيق

القرار اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 .

