المشري: يجب ألا يمر ما فعله معيتيق واتفاقه مع حفتر على فتح النفط

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بسبب اتفاق فتح النفط، مدعيا أنه بذلك تعدى على اختصاصات مجلس الدولة.

وقال المشري في لقاء عبر قناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، إن أي اتفاق حول النفط يجب أن يمر من خلال مجلس الدولة بحسب الاتفاق السياسي، معتبرا أن اتفاق معيتيق و(القائد العام للجيش الليبي خليفة) حفتر (الذي وصفه بمجرم الحرب) أو مندوبين عنه يعتبر إنقاذا لهذا المجرم من الغرق الذي كان فيه، على حد زعمه.

وادعى القيادي في جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، رفضهم أي مساحة أو أي منصب لـ(المشير خليفة) حفتر سواء سياسيا أو عسكريا، مردفا: “لن نقبل بأي اتفاق يوجد به هذا المجرم، والنفط سيفتح غصبا عن أنفه، ويجب ألا يمر ما فعله معيتيق”على حسب زعمه.

وأضاف المشري أن المجلس يستغرب أن معيتيق لم يتشاور مع أي أحد “بل اتخذ قراره منفردا وأنشأ لجنة لها صلاحيات أكثر من صلاحيات الحكومة يكون هو رئيسها” وفق ادعائه.

وزعم رئيس المجلس الاستشاري أنهم مع فتح النفط، لكن دون ابتزاز وأنه يجب محاسبة الذين أقفلوه وسببوا خسائر تقدر بـ9 مليارات، على حد قوله.