قال أستاذ

العلوم السياسية بجامعة بنغازي، ميلاد الحراثي، إن المحطة الحالية للمشهد الليبي

تتشكل في مدينة الغردقه المصرية.

وأضاف الحراثي

في مقال له بعنوان “ليبيا والغردقه والتنازلات المؤلمة” أن لا أحد

يستطيع الجزم بمعرفة طبيعة الأزمة في ليبيا منذ بدء الأحداث سنة 2011 ، لافتا إلى

أن من أهم الأسباب غياب النخب والطليعة الممسكة بخيوط اللعبة السياسية عن بيئتها

التي ‏أفرزتها ديمقراطياً أو قدرياً، مؤكدا أن الأزمة الليبية في صناديق معلبة لا

يعرفها عموم الشعب ‏الليبي النازح أو المقيم أو المهجر.

وأكد الحراثي أن التعددية في مفهوم السلطات وتوزيع القوة واندثار مركزيتها هي السبب في الإشكال ‏الليبي الحالي، مشيرا إلى تعدد السلطات ومراكز القوة في المشهد ‏الليبي فهناك سلطات ثلاث في الجزء الشرقي من الوطن السلطة التنفيذية والسلطة ‏العسكرية بحكم دورها وطبيعة معاركها وسلطة كل نائب من نواب مجلس النواب ‏وسلطة رئيس مجلس النواب وحكمائه وتأتي بعدها طبيعة السلطات أو الكيانات في ‏الجزء الغربي من الوطن وهي ما يسمي بمجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة و‏المليشيات ويضاف إليها المليشيات في كل من ترهونة ومصراته والزاوية ومجلس شورتها ‏وكيانات باطن الجبل.

وأشار الحراثي

إلى صعوبة التنازلات المؤلمة التي يمكن أن تتضرر منها ‏إحدى تلك القوى والسلطات،

موضحا أن المشهد السياسي المتعثر في ليبيا يتمثل ‏بأزمة من يحكم من ؟ ولماذا الآخر

يحكم؟ وإذا سيطر الآخر على المشهد كيف ‏يحكم؟.

The post الحراثي: الأزمة الليبية في صناديق معلبة لا يعرفها عموم الشعب ‏ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24