بعد دخول 3 محطات للخدمة.. شركة الكهرباء تعلن الوضع العام للشبكة بالمنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن الوضع

العام للشبكة الكهربائية يالمنطقة الشرقية.

وأكدت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع ”

فيسبوك”، عودة وحدات التوليد التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً

لنقص إمدادات الوقود الخفيف والغاز، مشيرة إلى دخول الوحدة الخامسة بمحطة توليد الشمال

بنغازي للخدمة بحمل 200ميجاوات بالوقود الخفيف ( الديزل )، وكذلك الوحدة الثالثة بمحطة

توليد السرير الغربي بحمل 220ميجاوات والوحدة الثانية بمحطة توليد الزويتينة.

وبينت الشركة أن العمل جاري لتشغيل الوحدة البخارية الثالثة

بمحطة توليد شمال بنغازي بقدرة 110 ميجاوات، وبذلك ترتفع القدرة الإنتاجية في محطات

الإنتاج بإجمالي القدرة المتاحة ( 1300 ميجاوات )، وستنخفض قيمة العجز وعدد ساعات طرح

الأحمال.

ودعت شركة الكهرباء شركتي سرت لتصنيع النفط والغاز وشركة

البريقة لتسويق النفط لرفع مخصصات الغاز من

( 190 مليون قدم مكعب إلى 245 مليون قدم مكعب) وزيادة إمدادت الوقود الخفيف ( الديزل

) حتى يتم تشغيل باقي الوحدات المتوقفة وهي الوحدة الأولي والرابعة بتوليد محطة الشمال

بنغازي، والوحدة الثالثة والرابعة بمحطة بتوليد الزويتينة، والوحدة الثانية بمحطة توليد

السرير الغربي.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة تم تشغيل هذه الوحدات سوف

تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تغطية جميع أحمال المنطقة الشرقية.

وأكدت الشركة، في ختام

بيانها، عدم مسؤوليتها عن ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أو

المنصات الإعلامية إلا عبر صفحتها الرسمية أو المكتب الإعلامي .

