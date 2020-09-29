ليبيا الان

غضب عارم في ودان احتجاجا على “حياة لا تُطاق”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرج عدد من شباب مدينة ودان في وقفة احتجاجية سادتها حالة من الغضب العارم بسبب تردي الأوضاع المعيشية بكافة مناحي الحياة.

وتشهد المدينة انقطاعا لكافة أنواع الوقود، ومياه الشرب والكهرباء، إضافة إلى غياب السيولة والغاز، وتذبذب وضعف الاتصالات والإنترنت، وتكدس القمامة.

وفي ظل كل هذه الأزمات، لم يخرج أي مسؤول حتى على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المحلي ببلدية الجفرة، لتوضيح وتبيين أسباب الأزمات.

وتعتمد ودان على المحاصيل الزراعية المتعددة، أهمها التمور التي تعد الآن في خطر كبير بسبب انقطاع الكهرباء لأيام طويلة عن المنطقة الأمر الذي يؤدي إلى تلف كميات كبيرة من التمور المخزنة بالثلاجات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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