البحث الجنائي يشرع في إغلاق المطاعم والمقاهي بالكفرة

أعلن فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بالكفرة عن شروعه في حملة مكثفة لإغلاق كافة المقاهي والمطاعم في المدينة، وذلك بعد أن استأنفت نشاطاتها دون التقيد بالإجراءات الصحية وعدم الالتزام بكل التدابير الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة الطبية الاستشارية، بالإضافة إلى تسجيل كثير من المخالفات أهمها انعدام النظافة.
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قناة ليبيا
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