بن زايد: التدخل العسكري التركي في ليبيا تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية

قال وزير

الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الثلاثاء، إن التدخل العسكري التركي في

ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وأعرب بن زايد

خلال كلمة له أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلق بلاده بشأن

عرقلة جهود التوصل إلى حل سلمي وزعزعة الاستقرار في المنطقة ككل.

وأكد بن زايد على دعم الإمارات لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف الليبية بالالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والبناء على مخرجات برلين.

