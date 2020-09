أكد وزير

الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الثلاثاء، على التزام بلاده بمواصلة بذل قصارى

جهدها لمساعدة الليبيين على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي –

ليبي تحت رعاية الأمم المتّحدة.

وأعرب الجرندي

خلال كلمة تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين،

مجددا عن ترحيب تونس باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في ليبيا.

وشدد الجرندي على

خطورة الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية التي لا تزيد إلا في تعقيد الأزمة

وتعميق معاناة الشعب اللّيبي وتهدّد الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة.

The post الجرندي: التدخلات الخارجية تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24