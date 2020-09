ديوان المحاسبة بالبيضاء يشدد على عودة جميع الموظفين إلى العمل اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل

أصدر ديوان المحاسبة بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، تعليماته

إلى مدراء جميع الفروع والمكاتب والوحدات التابعة له، بالتشديد على عودة كافة

الموظفين إلى العمل بكامل القوة العمومية للإدارات، وذلك اعتبارا من يوم الأحد

الموافق 4 أكتوبر المقبل .

وأوضح الديوان، في خطابه الموجه إلى مدراء الفروع

والمكاتب والوحدات، أنه نظرا لزيادة حجم العمل في الديوان وفروعه، وحرصا على عدم

تعطله، فقد تقررعودة كافة الموظفين إلى العمل، على أن تكون ساعات الدوام الرسمي من

الساعة 8.30 صباحا وحتى 2.30 ظهرا .

وشدد الديوان على ضرورة التزام الموظفين بالإجراءات

الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا .

