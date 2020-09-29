الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعا لتعزيز مكافحة الفساد في ليبيا

أطلق الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعهد الأممي لأبحاث الجريمة والعدالة، مشروعا جديدا حول “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال” لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويله للمشروع بنحو 2.5 مليون يورو، ويتضمن ورشاً تدريبية للسلطات وجهات إنفاذ القانون الليبية لتعزيز قدراتهم على مكافحة الفساد والجرائم المالية، إلى جانب دورات حول تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تعزيز عمله مع الشركاء الليبيين والدوليين يأتي لتحسين الإدارة الرشيدة للمؤسسات الوطنية والمحلية وتعزيز الإدارة العادلة والشفافة للأموال العامة في ليبيا، فيما أكدت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي، أن هذا المشروع يستهدف مجالات مختلفة، مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم المالية ذات الصلة، وتمويل الإرهاب، ودعم إصلاح السجون.

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