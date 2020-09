النائب العام يطلب مثول “بشير” و”المنتصر” للتحقيق في قضية التلاعب بحسابات الهيئة العامة للمنطقة الصناعية

طالب مكتب النائب العام، الثلاثاء، وزير

المالية المفوض بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فرج بومطاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إبلاغ وإلزام كلا من المراقب

المالي للهيئة العامة للمناطق الصناعية” أنيس على أحمد بشير” ومدير

إدارة الحسابات بوزاة المالية التابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة” أحمد حرب أحمد المنتصر” بالمثول الشخصي

لجلسة تحقيق بمكتب النائب العام،وموافاة المكتب بما يفيد الإخطار.

وأضاف المكتب في بيان له على صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن طلب استدعاء” بشير”

و” المنتصر” لجلسة التحقيق بشأن القضية المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة

الخاص بالتجاوزات المالية بحسابات الهيئة العامة للمنطقة الصناعية.

