السيسي لـ«جونسون»: موقفنا ثابت تجاه الأزمة الليبية لتدشين مرحلة جديدة للسلام والاستقرار

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأكد السيسي، أن موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، فإن رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، وقد توافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.

وعلى صعيد عملية السلام فى الشرق الأوسط، تم التوافق على أهمية دفع العمل الدولى الجماعى في هذه المرحلة نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

وكان فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، قال في وقت سابق، إن “اجتماع الغردقة يأتي في إطار الاتفاق على خروج جميع الطوائف الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها تركيا”، لافتًا إلى أن “الجماعات الارهابية مرفوضة في ليبيا وليس هناك تفاهم معهم ويجب أن تخرج من ليبيا ويتم القضاء عليهم نهائيا”.

وأضاف «المريمي» خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور المصرية، “الآن نتفاوض ونتشارك للوصول إلى حلول تعمل على راحة المواطن الليبي وعلى استقرار الوطن .

وتابع؛ “منذ مدة انطلق العديد من المبادرات والاجتماعات وآخرها اجتماع برلين الذي نتج عنه الاتفاق على بعض النقاط بالإضافة إلى المبادرات التي قام بعملها رئيس مجلس النواب الليبي”.

وأكد أنه “بعد ذلك تم الاجتماع في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وخرجنا بمبادرة إعلان القاهرة والذي حدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء وهي سرت والجفرة”، مردفًا أن “اجتماع المغرب كان برعاية مفوضية الأمم المتحدة وتم الاتفاق على المناصب السيادية وبعد ذلك اجتماع جنيف”.