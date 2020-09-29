وصول سيولة نقدية لمصارف بني وليد

وصلت أمس إلى مطار بني وليد طائرة محملة بسيولة نقدية، قادمة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، كان في استقبالها عضو المجلس البلدي يونس العزوزي .

وأوضح مندوب المصرف التجاري الوطني في بني وليد، عز الدين أبو بكر، أن السيولة النقدية تبلغ 40 مليون دينار، وستوزع خلال الأسبوع القادم على عملاء المصارف العاملة بالمدينة .

يشار إلى أن مصارف المدينة تعاني من انعدام السيولة النقدية، الأمر الذي أثر سلبا على الأوضاع المعيشية، ودفع المحال التجارية إلى التعامل بالصكوك المصدقة والبطاقات المصرفية.

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