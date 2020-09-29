«دفاع الوفاق» تفتح الباب لتدريب وتأهيل الراغبين في المؤسسة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عن فتح باب القبول للتدريب وتأهيل الراغبين بالانخراط للعمل بالمؤسسة العسكرية.

ونشرت الوزارة في بيان لها اليوم، عدة شروط للراغبين في التقديم تشمل أن يكون المتقدم للدراسة ليبي الجنسية، ومتحصلاً علي شهادة الثانوية أو مايعادلها، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة، وألا يكون الطالب متزوجاً، ويتعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.

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كما تشمل الشروط، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه أحكام مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.

وبحسب البيان، ستكون الدراسة بإحدى «الدول الصديقة»، ولا تقل مدة الدراسة عن 3 سنوات ويتحصل الطالب بعدها على دبلوم عالي تخصصي، ويمنح الطالب رتبة رئيس عرفاء سرية بالجيش الليبي بعد تخرجه، وتصرف للطالب منحة شهرية خلال مدة الدراسة.

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