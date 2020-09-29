رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بضرورة توصيل المياه لمناطق غرب بنغازي

بنغازي 29 سبتمبر 2020 (وال)-عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، اجتماعًا مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

هذا وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مع رؤساء المجالس المحلية لساحل غرب بنغازي، والذي تم خلال التطرق لمشكلة عدم وصول المياه لبعض هذه المناطق.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالعمل الفوري على حلحلت مشاكل المياه التي تُعاني منها هذه المناطق، ومعالجة كافة مختنقاتها.

واطلع السيد الرئيس على أعمال الصيانة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للموارد المائية بمختلف البلديات التابعة للحكومة الليبية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الليبية؛ لن تذخر جهدًا في تقديم الخدمات الضرورية لكافة المدن والمناطق دون استثناء، رغم المختنقات المالية، وقلة الموارد التي من شأنها في تنفيذ التنمية المكانية للمناطق. (وال- بنغازي) ر ت

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