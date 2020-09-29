تسييري الكفرة يبحث مع المنظمات الدولية تقديم الدعم للبلديات

في إطار تنسيق المجلس التسييري مع المنظمات الدولية، والاستفادة من برامج هذه المنظمات في تقديم الدعم للبلديات التي تعاني مختنقات في بعض المجالات، عقد أمس عبر تطبيق زوم في الكفرة اجتماع بمقر المجلس التسييري، ضم كلا من رئيس المجلس ومدير الخدمات الصحية ومراقب تعليم الكفرة، مع الوكالة الإيطالية للتنمية وبعض المنظمات الدولية المانحة، وذلك لتدارس تقديم الدعم لقطاعي التعليم والصحة في مجال تحسين الخدمات وتأهيل الكوادر العاملة، وستكون مدة تنفيذ هذا البرنامج 12 شهرا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا