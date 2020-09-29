«الثني» ينقل تبعية 5 قطاعات طبية فنيا وإداريا إلى رئاسة مجلس الوزراء

قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، نقل التبعية الإدارية والفنية لقطاعات جهاز الإمداد الطبي ومركز بنغازي الطبي، ومركز سبها الطبي ومركز طبرق الطبي، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ إلى مجلس الوزراء مباشرة.

أوضح الثني، في قراره الذي حمل رقم 677 لسنة 2020 بتحديد تبعية 5 قطاعات طبية إلى رئاسة مجلس الوزراء، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل الأحكام التي تخالفه، مطالبا الجهات المختصة بسرعة تنفيذه.

وكان الثني، قال في وقت سابق، إن الحكومة تعكف على دراسة المشاكل الحقيقية التي تواجه شركة الكهرباء سواء من نقص المحروقات أو مشاكل فنية أخرى.

وأكد الثني، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة مع قيادات قطاعي النفط والكهرباء؛ لبحث تداعيات مشكلة الكهرباء وإمدادات الوقود وآليات حلها، أن مصلحة المواطن هي الهدف الرئيسي للحكومة، لافتا إلى أهمية تجاوز أي خلافات شخصية أو تصفية حسابات من أجل الوصول إلى حل حقيقي يضمن عودة شبكة الكهرباء بقوة خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن أزمة الكهرباء التي شهدتها المنطقة الشرقية الفترة الحالية أزمة غير مسبوقة وعلينا أن نعرف أين الخلل ونعالجه، مطالبا بضرورة إطلاع المواطن على الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء بدون أي مسكنات، متابعا:” لا بد أن يعرف المواطن الحقيقة حتى ولو كانت مرة”.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تكون على مستوى المسؤولية وتعمل على حل إشكاليات أزمات الكهرباء من شتى الجوانب.

وكشف “الثني” عن الاجتماع الذي عقد خلال الفترة الماضية مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحضور عدد من النواب والمحافظ، واتفقوا على استجلاب 4 بواخر نفط من الخارج على وجه السرعة وبشكل عاجل، وتخصيص القيمة مالية المطلوبة لذلك، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة الحالة ودراستها، مؤكدا أن تلك الاتفاقيات لم ينفذ منها شيء حتى الآن على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الخلل في أزمة الكهرباء ليس خللا فنيا لكن يأتي سبب عدم وجود وقود لمحطات توليد الكهرباء، مما تحاول الشركة توظيف إمكانياتها للتغلب على المشكلة باستخدام مخزونها للاستمرار أطول فترة ممكنة ومد المواطنين بالتيار.