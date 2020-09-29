الحكومة الليبية ناعية «صباح الأحمد»: رحل رائد العمل الإنساني العربي

نعت الحكومة الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت الحكومة في إيجاز صحفي:” ببالغ الأسى وعميق الحزن تنعي الحكومة الليبية أمير دولة الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رائد العمل الإنساني العربي الذي وافاة الأجل المحتوم صباح اليوم”.

وتابعت الحكومة في نعيها:” تتقدم الحكومة الليبية بأحر التعازي وأصدق الموساة للشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأمة العربية والإسلامية جميل الصبر والسلوان”.

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما، في الولايات المتحدة، حيث كان يخضع للعلاج منذ يوليو الماضي، وفقا لما أعلنه الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة الكويتية دعت، في وقت سابق الثلاثاء، إلى عدم الالتفات إلى “ما يثار” في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع تصدر هاشتاغ باسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موقع تويتر، وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: “ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي 23 يوليو الماضي، غادر الشيخ صباح إلى الكويت “لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت”، بحسب الديوان الأميري الذي لم يحدد ما هي العملية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن في 18 يوليو، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء “بعض الفحوصات الطبية”، وفي اليوم التالي، أعلن الديوان عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت “تكللت بالتوفيق والنجاح”.

وعرف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الخامس عشر منذ الاستقلال عن بريطانيا بلقب “عميد الدبلوماسية والعربية الكويتية ” وذلك لتوليه قيادة دبلوماسية بلاده لأربعة عقود.

وتولى صباح الأحمد الصباح منصب أمير الكويت أواخر يناير 2006، عقب وفاة الأمير جابر الأحمد الصباح، وبعد تنازل سعد العبد الله الصباح، ولي العهد السابق، بسبب المرض.