السيسي و جونسون يتفقان على التنسيق المشترك لتسوية الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،

الثلاثاء، هاتفيا مع رئيس

الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن السيسي أكد ل “جونسون” على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف الي استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافة الاطراف الليبية إلي التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة من أجل التوصل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف البيان أن

جونسون أعرب عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الازمة الليبية.

وأكد البيان على

أن السيسي و جونسون توافقا على استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين بشان

الأزمة الليبية.

