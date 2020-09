أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم

الثلاثاء، اختتام المحادثات الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية بمدينة الغردقة

المصرية، مبينة أن الاجتماع أوصى بسرعة عقد محادثات 5+5 خلال الأسبوع القادم .

