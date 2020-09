طالب البيان المشترك للأطراف الليبية باجتماع مدينة الغردقة

المصرية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ التدابير

العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل .

