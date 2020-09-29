تواصل الإظلام التام في سرت لليوم الـ3 على التوالي

أفاد مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت بدخول المدينة في إظلام تام لليوم الـ3 على التوالي وانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما اعتبره مخالفا للاتفاق الذي عقده أمس رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف، رئيس لجنة الأزمة مع مسؤولي شركة الكهرباء وإدارة التحكم والمحطة الرئيسية ولجنة الأزمة بقطاع الكهرباء.

مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون طرح الأحمال بواقع 5 ساعات إلى 6 ساعات مع مراعاة الجهات والمواقع الحيوية.

هذا ودعا الشركة العامة للكهرباء للإسراع بإصلاح الأعطال الفنية بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت المتوقفة منذ شهور رغم تدخل المجلس وتذليل العقبات التي تواجه اللجنة المكلفة بالمحطة.

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