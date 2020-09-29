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برك وادي نينا في الجفرة.. مقصد للتنزه والتداوي (صور)

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يزخر المشروع الزراعي ومنطقة وادي نينا عموما الواقعة في نطاق بلدية الجفرة، بعيون مياه كبريتية طبيعية ساخنة والتي تصل درجة حرارتها من 40 إلى 60 درجة مئوية.

ويزور عامة الناس من محبي التنزه هذه الحمامات الكبريتية لقضاء أوقات من المتعة والاستجمام في ظل أجواء هادئة بين جبال ووديان وأشجار أشبه بالمحمية الطبيعية.

وتستغل هذه البرك والحمامات الطبيعية اليوم للاستشفاء والتداوي بالعلاج الطبيعي بغمر الجسم والاسترخاء في أحواض مائية أُعدت للعلاج من أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والعظام وهي متنفس للأطفال أيضا.

وبات هذا المكان اليوم في أمسّ الحاجة إلى دعم من الجهات ذات العلاقة ووزارة السياحة بالتعاون مع قطاع الزراعة وبقليل اهتمام يمكن أن تتحول حمامات مشروع نينا إلى منتجع سياحي وصحي في قلب الصحراء الليبية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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