برك وادي نينا في الجفرة.. مقصد للتنزه والتداوي (صور)

يزخر المشروع الزراعي ومنطقة وادي نينا عموما الواقعة في نطاق بلدية الجفرة، بعيون مياه كبريتية طبيعية ساخنة والتي تصل درجة حرارتها من 40 إلى 60 درجة مئوية.

ويزور عامة الناس من محبي التنزه هذه الحمامات الكبريتية لقضاء أوقات من المتعة والاستجمام في ظل أجواء هادئة بين جبال ووديان وأشجار أشبه بالمحمية الطبيعية.

وتستغل هذه البرك والحمامات الطبيعية اليوم للاستشفاء والتداوي بالعلاج الطبيعي بغمر الجسم والاسترخاء في أحواض مائية أُعدت للعلاج من أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والعظام وهي متنفس للأطفال أيضا.

وبات هذا المكان اليوم في أمسّ الحاجة إلى دعم من الجهات ذات العلاقة ووزارة السياحة بالتعاون مع قطاع الزراعة وبقليل اهتمام يمكن أن تتحول حمامات مشروع نينا إلى منتجع سياحي وصحي في قلب الصحراء الليبية.

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