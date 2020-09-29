إحياء الذكرى الـ9 لهجوم قوات النظام على غدامس‎

أحيت مدينة غدامس وفعالياتها الشبابية، الذكرى التاسعة للهجوم الذي شنته قوة تابعة للنظام السابق على مدينتهم وأدى إلى مقتل عدد من أبناء المدينة الذين هبوا للدفاع عنها إبّان ثورة 17 فبراير.

واحتضن مسرح مدرسة عبدالرحمن البوصيري في غدامس الاحتفالية التي أُلقي خلالها كلمات استذكرت شباب ورجال المدينة الذين قضوا دفاعا عن غدامس.

ونادت الكلمات بضرورة الدفاع عن الوطن ومواصلة المشوار وصون المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير.

وتخلل الاحتفالية تكريم أسر من قضوا دفاعا عن غدامس وذويهم تقديرا لهم وعرفانا بالجميل، حسب بيان الاحتفالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية