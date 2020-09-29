ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 September, 2020

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ،مساء الثلاثاء ،عن فتح باب القبول للتدريب وتأهيل الراغبين بالانخراط للعمل بالمؤسسة العسكرية.

وقالت الوزارة إن الدراسة ستكون بإحدى الدول الصديقة، لفترة لا تقل مدة الدراسة عن 3 سنوات ويتحصل الطالب بعدها على دبلوم عالي تخصصي ،و سيمنح الطالب رتبة رئيس عرفاء سرية بالجيش الليبي بعد تخرجه. و ستصرف للطالب منحة شهرية خلال مدة الدراسة.

على ان تنطبق على المتقدم الشروط التالية:

1)أن يكون المتقدم للدراسة ليبي الجنسية.

2)أن يكون متحصلاً علي شهادة الثانوية أو مايعادلها.

3)ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة.

4) ألا يكون الطالب متزوجاً، ويتعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.

5)ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه أحكام مخله بالشرف مالم يرد إليه اعتباره.