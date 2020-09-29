السيسي وجونسون يبحثان تطورات الملف الليبي هاتفيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تطورات الملف ليبيا، خلال اتصال هاتفي اليوم.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية اليوم، أكد السيسي موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية «والهادف إلي استعادة الاستقرار والأمن، ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة» للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، و«إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية».

ووفق البيان فإن رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن دعمه للجهود «المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية».

فيما توافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.

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