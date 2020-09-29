السفير الأمريكي لدى ليبيا: محادثات مصر دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة التي تمت بين الفرقاء الليبيين في مدينة الغردقة المصرية، دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأميركية لدى ليبيا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد إعادة نشر بيان البعثة الأممية حول هذه المباحثات اليوم.

جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تتولى رئاستها بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد صرحت بأن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين ما وصفتهم بـ”الفرقاء الليبيين” في مدينة الغردقة المصرية توصلت لمجموعة توصيات هامة.

وأشارت البعثة، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة ويمثلان كلاً من حكومة الوفاق و”القوات المسلحة العربية الليبية” اختتمت أعمالها اليوم.

وأوضحت أن هذه المحادثات جرت على مدى يومين من 28-29 سبتمبر في مدينة الغردقة في مصر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولفت البعثة، إلى أن الحوار سادته روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة، وتمت مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5؛ بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

وفي ختام اللقاء، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات لكي يتم عرضها لاحقاً على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك على النحو التالي:

الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم.

الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

وقالت البعثة الأممية، إنها تعبّر عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، وتقدر بالمثل جهود أعضاء الوفدين وترحب بالنتائج التي تم التوصل إليها.

وأضافت البعثة، إنها تأمل أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.