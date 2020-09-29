ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 September, 2020

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء حملة خيرية للتبرع بالدم تنظمها مصلحة أمن المرافق و المنشآت بوزارة الداخلية بمشاركة فرق من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس ومصرف الدم المركزي طرابلس.

و جاءت الحملة تحت شعار “قطرةٌ من دمك تنقذ أخاك” تستهدف المنطقة الغربية و الوسطى حيث ابتدأت في يومها الأول داخل مقر رئاسة مصلحة أمن المرافق والمنشآت قام خلالها رئيس المصلحة وعدد من الضباط و ضباط الصف والموظفين بالتبرع بعد إجراء الفحوصات الوقائية اللازمة لهم لضمان سلامتهم و سلامة الدم المتبرع به.

هذا و تستمر الحملة داخل مدينة طرابلس لمدة أربعة أيام تستهدف خلالها عددا من إدارات المصلحة و فرع المصلحة طرابلس و محيط ميدان الشهداء ، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الكوادر الوظيفية والأمنية بالمصلحة للمساهمة في عملية التبرع بالدم التي من شأنها إنقاذ العديد من الحالات المرضية التي تتطلب توفير كميات من مختلف فصائل الدم.