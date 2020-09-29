ليبيا
حملة للتبرّع بالدم تستهدف المنطقة الغربية و الوسطى
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
29 September, 2020
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء حملة خيرية للتبرع بالدم تنظمها مصلحة أمن المرافق و المنشآت بوزارة الداخلية بمشاركة فرق من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس ومصرف الدم المركزي طرابلس.
و جاءت الحملة تحت شعار “قطرةٌ من دمك تنقذ أخاك” تستهدف المنطقة الغربية و الوسطى حيث ابتدأت في يومها الأول داخل مقر رئاسة مصلحة أمن المرافق والمنشآت قام خلالها رئيس المصلحة وعدد من الضباط و ضباط الصف والموظفين بالتبرع بعد إجراء الفحوصات الوقائية اللازمة لهم لضمان سلامتهم و سلامة الدم المتبرع به.
هذا و تستمر الحملة داخل مدينة طرابلس لمدة أربعة أيام تستهدف خلالها عددا من إدارات المصلحة و فرع المصلحة طرابلس و محيط ميدان الشهداء ، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الكوادر الوظيفية والأمنية بالمصلحة للمساهمة في عملية التبرع بالدم التي من شأنها إنقاذ العديد من الحالات المرضية التي تتطلب توفير كميات من مختلف فصائل الدم.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك