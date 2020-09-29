السايح: التوعية الانتخابية مسؤولية المفوضية والبلديات

اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء، في طرابلس، مع عدد من رؤساء المجالس البلدية، لبحث “المسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية”.

وقالت المفوضية في بيان، إن الاجتماع حضره عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي، وعميد بلدية الزاوية جمال بحر، وعميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، وعميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال، إضافة إلى عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

وأوضحت المفوضية أن الحضور ناقشوا موضوعات متعلقة بالمسار الدستوري، وسبل التعاون بين المفوضية والمجالس البلدية لدعم أي عملية انتخابية مرتقبة.

وأشارت المفوضية إلى أن السايح أكد “أهمية التعاون بين المفوضية والبلديات في مجال التوعية والدعم اللوجستي”، موضحا أن التوعية الانتخابية مسؤولية وطنية بين المفوضية والمجالس البلدية في إطار تفعيل الشراكة ما بين المفوضية والبلديات، التي نصت عليها التشريعات الانتخابية

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