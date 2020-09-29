لليوم الثاني.. اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تُعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ”كورونا” .. وشفاء حالتين

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تماثل حالتين للشفاء من فيروس كورونا وعدم تسجيل أي إصابات جديدة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك وفقا لبيان اللجنة الاستشارية الطبية طبرق رقم 52 على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

جدير بالذكر أن طبرق تدخل في يومها الثاني لعدم تسجيل أية حالات مصابة بفيروس كورونا.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 205.

واستلم المركز عدد (3813) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1644) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (107) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (124) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1450) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (72) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (64) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز غريان عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد ( 3012 ) عينة سالبة، عدد (801) عينة موجبة (619 جديدة + 182مخالطة)”.