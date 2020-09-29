بالصور..مظاهرات غاضبة في ودان ضد تردي الاحوال المعيشية

تظاهر اهالي مدينة ودان ببلدية الجفرة احتجاجا على سؤ الاوضاع المعيشية ، تواصل انقطاع التيار الكهربائي لليوم التاسع على التوالي ، ونقص امدادات الوقود ، بنزين ، ديزل و غاز الطهي وانقطاع المياه ونقص السيولة المالية في المصارف .

وقام المتظاهرين باحراق اطارات السيارات وايقاف سير شاحنات نقل البضائع لفترة محددة وذلك تاكيدا لغضبهم من الاوضاع المتردية التي تعيشها مناطق الجفرة والجنوب بصفة عامة ..

ورفع المتظاهرين اللافتات التي تطالب بتحقيق العدالة بين كافة المناطق الليبية والمساواة ومحاسبة كافة المسئولين عن الاوضاع السيئة في كافة انحاء البلاد مرددين هتافات ساخرة منها اللي تبوها كيف دبي لا فيها ماء ولا ضي .

وطالب المتتظاهرين من الحكومتين في الغرب والشرق تحمل مسئولياتهم الكاملة وتوزيع ثروة البلاد على كل الليبيين دون تهميش وتوفير سبل الحياة للمواطن.