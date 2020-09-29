«النعاس»: البعثة الأممية تهدف لقمع الأصوات الرافضة لسياستها

قالت فيروز النعاس، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية المنبثق عن الجبهة الوطنية (أحد أذرع الإخوان)، إنها ترفض تحذير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز لفرض عقوبات على من سيعرقل الحوار الجاري، واصفة إياها بأنها “تتبع نفس نهج غسان سلامة في استعمال ضمير الغائب أو المجهول لتترك المجال لعدة تأويلات”.

وأضافت النعاس في تصريحات لموقع “عربي21″ الممول من قطر والمدعوم من جماعة الإخوان المسلمين:” لا أحد يأخذ ما تحدده البعثة الأممية أو مجلس الأمن من مدد بجدية، وذلك بسبب تكرار التهديد والتلويح باتخاذ إجراءات حاسمة”.

وتابعت:” عندما يتم الخرق لا نرى أي أفعال بل مجرد بيان استنكار أو تعبير عن الأسى”، مشيرة إلى أن ويليامز تترابط مع من يصر على أن التواجد التركي يصنف ضمن المرتزقة.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، في وقت سابق، إن حجم السلاح الذي يدخل إلى ليبيا يوميا غير مقبول، مؤكدة أن الذي يحدث الآن في ليبيا يعد انتهاكا صارخا لسيادتها.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها “ويليامز” لموقع العربية، حيث أكدت أنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا.

وأشارت “ويليامز” إلى أن الاتفاق في الحوار الليبي سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوما للمغادرة، مشيرة إلى ان دخول قوات أجنبية ومرتزقة إلى ليبيا ما زال مستمر.