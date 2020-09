6 توصيات هامة للمحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في مدينة الغردقة المصرية

أعلنت بعثة

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، اختتام المحادثات الأمنية والعسكرية

المباشرة بين وفدين يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة ويمثلان كلاً من حكومة الوفاق غير

المعتمدة والجيش والتى جرت على مدى يومين

من 28-29 سبتمبر الجاري في مدينة الغردقة المصرية برعاية البعثة الأممية.

وقالت البعثة

الأممية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم مناقشة عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية

منها تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة

المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5؛ بالإضافة إلى البحث في

مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

وأوضح البيان أن

المباحثات توصلت في ختام الاجتماعات إلى عدد من التوصيات سيتم عرضها لاحقاً على

اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وذلك على النحو التالي:

1- الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم.

2- الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على أساس الهوية من دون أية شروط أو قيود واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

3- إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

4- الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية

والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

5- قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية

للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية

المشتركة5+5.

6- أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس

المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واعطائه الأولوية لغرض تقييم

الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج

والتصدير.

وأضاف البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعبر عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، لافتة إلى أنها تقدر جهود أعضاء الوفدين وترحب بالنتائج التي تم التوصل إليها.

وأكد البيان أن البعثة الأممية تأمل أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.

