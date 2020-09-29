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إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الساحلي ومصنع البرج بزليتن

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يتواصل العمل بمدينة زليتن على مشروع تطوير الطريق الرابط بين الطريق الساحلي ومصنع البرج ،حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 700 متر والاي شملت أعمال الحفر والردم .

ويجري الأن العمل على فرش طبقة الأساس الأولى وحواف الطريق ، كما تم إضافة خط الإنارة بالتعاون مع شركة الكهرباء في توفير قواعد الإنارة وتثبيتها .

يشار إلى أن العمل بهذا المشروع بدأ في الثالث من سبتمبر الجاري بتنفيذ من قبل شركة التألق المعماري للمقاولات العامة وإشراف شركة العبور للأعمال الهندسية .
ويأتي هذا المشروع ضمن الأعمال المستهدفة من مكتب المشروعات بالمجلس البلدي زليتن .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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