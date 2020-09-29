الحكومة الليبية تعرض على البرلمان مقترح تشكيل لجنة لإعداد تعديل مرتبات الموظفين

وجه رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالله الثني، خطابا رسميا، إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مقترح تعديل جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية.

وبحسب الخطاب الموجه إلى مجلس النواب، الثلاثاء، فإنه بالإشارة إلى القرار مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22/11/2018 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مقترح تعديل جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.

وأوضح الخطاب:” على ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 24/9/2019 بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي والذي تقرر فيه الموافقة على إحالة المقترح إلى مجلس النواب”.

واختتم الخطاب:” عليه أحيل إليكم نسخة ضوئية من كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ورئيس اللجنة، مرفقا بالمقترح المنوه عنه أعلاه وذلك لعرضه على مجلس النواب”.