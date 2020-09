مركز الرصد بالبيضاء: إجمالي عدد المترددين على المركز بلغ 44 حالة

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، الثلاثاء، أن عدد المترددين على المركز بلغ 44 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز في

بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عدد

المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 39 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية

بكورونا ومسافرين و زائرين للكشف الطبي، مضيفا أن من بين الحالات المترددة حالتين

اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 5 أشخاص من بينهم حالة واحده اشتباه بفيروس كورونا.

