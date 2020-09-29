وصل وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة للمملكة المغربية تمهيدا لبدء المشاورات النهائية حول إعادة هيكلة المؤسسات السيادية ، و بحث وضع آلية محددة لتوحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، ومن المتوقع وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس مجلس الدولة خالد المشري و برعاية المبعوثة الأممية المؤقة لدى ليبيا ستيفاني وليامز التي ستفتتح الجلسة لمناقشة عقيلة والمشري علي تعديل المجلس الرئاسي و نتائج مسار جنيف إضافة إلى التوقيع على الوثيقة النهائية.

و تتسارع الخطوات من أجل حلّ الأزمة الليبية؛ حيث تجلس الأطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات جنباً إلى جنب، للتوصل إلى اتفاقات سياسية وعسكرية واقتصادية، وتشكيل حكومة موحدة بين الشرق والغرب، فيما تعول المبعوثة الأممية المؤقتة لدى ليبيا ستيفاني وليامز على مساري بوزنيقة والغردقة من أجل الترتيب للمسار العسكري 5+5 والمسار السياسي 13+13+13+1.

المملكة المغربية بدورها تحاول تحريك المياه الليبية الراكدة، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية و التصدي للتدخلات الأجنبية، فبعد خمس سنوات مرّت على اتفاق الصخيرات، تواصل الرباط مرة أخرى مساعيها لحلّ الأزمة عبر احتضان مشاورات جديدة بين طرفي الأزمة و برعاية الأمم المتحدة.

المملكة المغربية لا ترغب في تقديم أيّ مبادرة جديدة أو إجراء تعديلات على الجهود الأممية،محاولة الحفاظ على خط من الحياد فلم يدخل في سياسة دعم طرف دون آخر في الحرب الليبية. وهو توجه مكّنه من مصداقية بين طرفي الأزمة.

و يتزامن مع محادثات بوزنيقة ، مباحثات عسكرية في محافظة الغردقة المصرية بين وفود أمنية وعسكرية من شرقي ليبيا وغربها، و أوضحت البعثة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، وأعربت البعثة عن “امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة.

The post بحضور وليامز .. ترقب وصول صالح و المشري للملكة المغربية لتوقيع الاتفاق النهائي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24