بحضور وليامز .. ترقب وصول صالح و المشري للملكة المغربية لتوقيع الاتفاق النهائي

وصل وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة للمملكة المغربية تمهيدا لبدء المشاورات النهائية حول إعادة هيكلة المؤسسات السيادية ، و بحث وضع آلية محددة لتوحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، ومن المتوقع وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس مجلس الدولة خالد المشري و برعاية المبعوثة الأممية المؤقة لدى ليبيا ستيفاني وليامز التي ستفتتح الجلسة لمناقشة عقيلة والمشري علي تعديل المجلس الرئاسي و نتائج مسار جنيف إضافة إلى التوقيع على الوثيقة النهائية.

و تتسارع الخطوات من أجل حلّ الأزمة الليبية؛ حيث تجلس الأطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات جنباً إلى جنب، للتوصل إلى اتفاقات سياسية وعسكرية واقتصادية، وتشكيل حكومة موحدة بين الشرق والغرب، فيما تعول المبعوثة الأممية المؤقتة لدى ليبيا ستيفاني وليامز على مساري بوزنيقة والغردقة من أجل الترتيب للمسار العسكري 5+5 والمسار السياسي 13+13+13+1.

المملكة المغربية بدورها تحاول تحريك المياه الليبية الراكدة، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية و التصدي للتدخلات الأجنبية، فبعد خمس سنوات مرّت على اتفاق الصخيرات، تواصل الرباط مرة أخرى مساعيها لحلّ الأزمة عبر احتضان مشاورات جديدة بين طرفي الأزمة و برعاية الأمم المتحدة.

المملكة المغربية لا ترغب في تقديم أيّ مبادرة جديدة أو إجراء تعديلات على الجهود الأممية،محاولة الحفاظ على خط من الحياد فلم يدخل في سياسة دعم طرف دون آخر في الحرب الليبية. وهو توجه مكّنه من مصداقية بين طرفي الأزمة.

و يتزامن مع محادثات بوزنيقة ، مباحثات عسكرية في محافظة الغردقة المصرية بين وفود أمنية وعسكرية من شرقي ليبيا وغربها، و أوضحت البعثة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، وأعربت البعثة عن “امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة.

