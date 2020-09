الحكومة المؤقتة تعلن تحديد تبعية بعض القطاعات إلى مجلس الوزراء

أعلنت الحكومة المؤقتة، الثلاثاء، أن تكون التبعية الإدارية والمالية والفنية لجهاز الإمداد الطبي ومركز بنغازي الطبي ومركز سبها الطبي ومركز طبرق الطبي وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ لمجلس الوزراء.

وطالبت الحكومة

المؤقتة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك” بضرورة أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف

أحكامه، داعية الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

