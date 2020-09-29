ضبط ليبيين بحوذتهما 400 قرص مخدر «إكس تي سي» بمنطقة قدح

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط شخصين ليبيين الجنسية بمنطقة قدح يقومان بترويج أقراص الهلوسة، وبحوذتهما 400 قرص مخدر.

وبحسب بيان للإدارة، فقد تلقت معلومات مصدرية بوجود شخصين ليبيي الجنسية بمنطقة قدح، يقومان بترويج أقراص الهلوسة، وعليه تم تكليف أعضاء التحري والقبض بمكتب تحريات مدير الإدارة للتحري وجمع المعلومات.

وفي كمين محكم بعملية بيع وشراء، تم ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهما كمية تقدر بحوالي 400 قرص مشتبه كونها نوع إكس تي سي.

ووفق البيان، اتخدت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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