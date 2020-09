أظهرت احصائية وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، أن إجمالي عدد الباحثين عن العمل في ليبيا بلغ 244.977 ألف شخصاً، من بينهم

528 من ذوي الإعاقة .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة فائز السراج بوزير العمل والتأهيل المفوض المهدي الأمين، لبحث نتائج عملية

الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية والوسطى والشرقية

والجنوبية) الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

وأوضحت الاحصائية، أن المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من

الباحثين، تليها المنطقة الشرقية، ثم الوسطى، ثم الجنوبية، مبينة أن نسبة الإناث الباحثات

عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

يذكر أن حصر الباحثين عن عمل، جاء بناءاً على القرار رقم

567 لسنة 2020م، الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي في شهر أغسطس الماضي، بشأن تشغيل وتدريب

العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

ويشتمل القرارعلى ست مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن

العمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية

المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.

The post عمل الوفاق: نحو 245 ألف يبحثون عن العمل في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24