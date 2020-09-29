«الحويج» يدعو الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج وأندرس نيلسون نائب القنصل الفخري لمملكة السويد ورئيس مجلس إدارة المدرسة الإنجليزية ووليد مدير المدرسة الأوروبية ومدير مكتب الوزير ورئيس قسم الاتحاد الأوروبي .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، فإن الوزير، رحب بالضيوف وتم التطرق إلى عدد من المواضيع منها العلاقات الليبية السويدية.

وتسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي، رسالة رسمية من السفارة السويدية باستمرار اعتماده قنصلاً فخرياً للسويد في بنغازي ورسالة من مجلس رجال الأعمال.

كما تطرق الوزير، إلى إمكانية افتتاح مكتب يقدم خدمات والتأشيرات (شنغن) الأوروبية للمواطنين لتخفيف العبء على المرضى والجرحة ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.

ودعا الوزير، الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية وأن ليبيا تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً وإداريًا في ظل وجود حكومة وجيش قادر على حمايتها.

ولفت الوزير، إلى إعداد مذكرات شفوية إلى وزارة الخارجية السويدية بشأن التعاون الثقافي بين البلدين.