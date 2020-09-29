مركز الرصد بالبيضاء: إجمالي عدد المترددين بلغ 44 بينهم 3 حالات اشتباه بـ”كورونا”

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، إدارة الشؤون الصحية البيضاء، اليوم الأربعاء، أن عدد المترددين على المركز بلغ 44 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز بحسب بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 39 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية بكورونا، ومسافرين، وزائرين للكشف الطبي، مضيفا أن من بين الحالات المترددة حالتين اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 5 أشخاص من بينهم حالة واحده اشتباه بفيروس كورونا.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 205.

واستلم المركز عدد (3813) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1644) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (107) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (124) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1450) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (72) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (64) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز غريان عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد ( 3012 ) عينة سالبة، عدد (801) عينة موجبة (619 جديدة + 182مخالطة)”.