تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، أمس الثلاثاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في

البلدية.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

“فيسبوك”، إن إجمالي عدد المسحات التي تم سحبها 122 مسحة انفية بلعومية،

مبينة أنها موزعة كالتالي :-

– 112 مسحة انفيه بلعومية داخل المقر.

– 10 مسحة انفيه بلعومية

خارج المقر.

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