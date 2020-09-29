«كرموس»: ستيفاني ويليامز تعجز عن ترحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا

قال عادل كرموس، عضو مجلس “الدولة الاستشاري، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تتولى رئاستها بالإنابة ستيفاني ويليامز عاجزة عن اتخاذ قرار وتنفيذه بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة، للأراضي الليبية خلال 90 يومًا من توصل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، على حد قوله.

وزعم كرموس، في تصريحات لموقع “عربي21″ الممول من قطر والمدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، أن الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا عاجزة عن اتخاذ قرار بترحيل المرتزقة وتنفيذه ما لم يكن لأحد الدول العظمى مصلحة حقيقية وحالية فيه، مُتابعًا:” ولأن كل موظفي الأمم المتحدة يعلمون ذلك تجد قراراتهم تتميز بالعموم لكي يجدوا مخرجًا فيما بعد من أي حرج”، على حد تعبيره.

وادعى أن ما تمارسه المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز هو استمرار لنفس السياسة الفاشلة في تحديد مواطن الخطأ أولاً ومن ثم التلويح باتخاذ الإجراءات والعقوبات.

وتابع:” لم تجرؤ البعثة يوما على تحديد المعرقل لتنفيذ اتفاق الصخيرات رغم علم رئيسها بذلك وتصريحه بشكل غير رسمي عن المعرقل، إلا أنه لم يستطع أن يصدر أمرا واحدا أو حتى تلويحا باستخدام العقوبات، بل كان يلجأ إلى العموم، وأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قادان على معرفة المعرقل ومعاقبته دون أي فعل واقعي”.