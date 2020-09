خبير استراتيجي: فتح خطوط المواصلات البرية والجوية بين المدن يزيل شبح الانقسام

أكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العميد

خالد عكاشة، أن مسألة الترتيبات الأمنية والعسكرية أهم ما تواجهه الدولة الليبية في

اللحظة الراهنة .

وأوضح عكاشة، في تصريحات إعلامية، أن مخرجات جولة المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في مدينة الغردقة

تضمن معادلة أمنية أكثر استقرارًا، وتسمح لليبيا بقدر من الهدوء الدخول إلى مرحلة جديدة

للتوافق ونبذ الصراعات.

وأوضح عكاشة أن الموافقة على استئناف عمل اللجنة العسكرية

المشتركة 5 + 5 يضمن قدرًا من التوزيع العادل للثروة، بعد تأمين المنشآت والممتلكات،

مضيفا أن الإسراع في الجلسات أمر واجب وإيجابي وينقل المسألة لمستوى آخر.

وأضاف عكاشة أن فتح خطوط المواصلات البرية والجوية بما يضمن

حرية تنقل الليبيين بين المدن، يزيل شبح الانقسام الذي تراهن عليه بعض الأطراف الإقليمية.

