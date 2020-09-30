تقرير كامل عن الوضع العام للشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

أصدرت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، تقريرا كاملا عن الوضع العام للشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة في تقريرها، عودة وحدات التوليد التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً لنقص مدادات الوقود الخفيف والغاز، ودخول الوحدة الخامسة بمحطة توليد الشمال بنغازي بحمل 200 ميقاوات بالوقود الخفيف “الديزل”، إضافة إلى دخول الوحدة الثالثة بمحطة توليد السرير الغربي بحمل 220 ميقاوات، ودخول الوحدة الثانية بمحطة توليد الزويتينة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، أن تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد شمال بنغازي بقدرة 110 ميقاوات مازال جاريًا، وأنه بذلك ترتفع القدرة الإنتاجية في محطات الإنتاج بإجمالي القدرة المتاحة “1300 ميقاوات”، وسوف تنخفض قيمة العجز و عدد ساعات طرح الأحمال.

ودعت الشركة العامة، شركتي سرت لتصنيع النفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط برفع مخصصات الغاز من “190 مليون قدم مكعب إلى الغاز، إلى 245 مليون قدم مكعب” و زيادة إمدادت الوقود الخفيف “الديزل”، حتى يتم تشغيل باقي الوحدات المتوقفة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، الوحدات المتوقفة، الوحدة الاولي والرابعة بتوليد محطة الشمال بنغازي، والوحدة الثالثة والرابعة بمحطة بتوليد الزويتينة، والوحدة الثانية بمحطة توليد السرير الغربي، وأكدت أنه في حالة تم تشغيل هذه الوحدات سوف تتمكن من تغطية جميع الأحمال بالمنطقة الشرقية.

وأعربت الشركة عن شكرها، للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة على دعمها اللامحدود والإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، ولكل العاملين في الشركة من فنيين ومهندسين سواء في الإنتاج و التحكم الجهوي 220، وصيانة خطوط الجهد الفائق، ومحطات التشغيل، وشبكات الجهد المتوسط تحكم 30، والتركيبات العامة، وشبكات التوزيع، لمجهوداتهم خلال الأزمة الخارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء.

ونوّهت الشركة العامة للكهرباء، أنها غير مسؤولة عن ما ينشر من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات للقنوات الإعلامية إلا في صفحتها أو عن طريق لجنتها الاعلامية.

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