آمر قوة إنفاذ القانون بالوفاق: إقامة البوابات الأمنية في طرابلس لم يأت بنتيجة واشتباكات تاجوراء لم تحُل نهائيًا حتى الآن

قال آمر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة الداخلية بحكومة

الوفاق غير المعتمدة عبد الحكيم صالح، أمس الثلاثاء، إن مشكلة الاشتباكات التي

وقعت بين ماتسمى بميليشيا الضمان وما تسمى بميليشيا أسود تاجوراء لم تُحل نهائيًا

حتى الآن .

وأوضح صالح، في تصريحات إعلامية، أن عملهم في طرابلس كبوابات

لم يأت بنتيجة لفرض الأمن، حيث كان من الممكن للمجرم إذا عرف بوجود البوابة من أحد

ألا يمر منها، افتًا إلى قيام آمر ما تسمى بميليشيا الضمان علي ادريدر بتسليم نفسه

لإدارة إنفاذ القانون.

وأكد صالح أنه لن يتم التهاون مع المجرمين وسيتم رصد أصحاب

جرائم الحرابة وقطع الطريق والسرقة بالإكراه، وأنهم كإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس

فيما يخص قضايا السرقة بالإكراه لسنة 2020م أعادوا 130 مركبة آلية سرقت بالإكراه لأصحابها.

وعن كيفية تأمين منطقة جنوب طرابلس، أكد أنه لا يستطيع أن

يعطي مدة محددة يقول أنه بعدها سيكون الوضع آمن بشكل كامل، مُعتبرًا أن أكثر من

70% أو 80% من المشاكل سيُقضى عليها بمساعدة مديريات الأمن قريبًا.

واقر صالح بأن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير

المعتمدة خلال السنوات الماضية كانت مهمشة وضعيفة، أما الآن أصبح الشرطي له هيبة، مُطالبًا

المواطنين أن يثقوا في الشرطة، مُنتقدا من يقولوا أين الشرطة؟ .

وأضاف أنهم في إدارة إنفاذ القانون وإدارة العمليات الأمنية

يختارون الناس الخيرة حتى لا يكونوا عائق لهم، ويختاروا السلوك الجيد فيتم التحري على

المنتسب لهم لتكون تلك قاعدة وزارة الداخلية، لافتا إلى الوزارة لا تزال بحاجة للإمكانيات

والسلاح .

وتابع صالح أن قوة إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس تسير دوريات

راجلة ومتحركة، لضبط الخارجين عن القانون والتدخل عند الحاجة، وعندهم فريق تحري يقوم

بجمع المعلومات والاستدلالات وفريق قبض، مُشيرًا إلى أن القوة هذه متمثلة في ما من

وصفهم بـ “أربع سرايا” مقسمة كل أسبوع تعمل سرية حتى لا يكون هناك ضغط على

العضو .

وأشار إلى

قيامهم بتأمين مدينة ترهونة ومدينة الخمس، وكذلك مدينة صبراتة وداخل طرابلس، مؤكدا

أنهم يعملون على فتح بوابات فجائية.

ودارت يوم الجمعة الماضية، اشتباكات طاحنة بمختلف أشكال وأنواع

وأحجام الأسلحة بين مليشيات تاجوراء، ماتسمى بـ”الضمان” و”أسود تاجوراء”،

أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى بمنطقة أربع شوارع الجلدية في بئر الأسطى

ميلاد.

وأكد شهود عيان أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من

ما تسمى بميليشيا الضمان بالرماية على عنصرين من ما تسمى بميليشيا أسود تاجوراء وقتلهما،

لتندلع الاشتباكات التي أدت إلى إقفال الطريق الرئيسي في بئر الأسطى ميلاد، كما اشتدت

الاشتباكات بشكل كبير بعدما دخل سلاح الدبابات إلى المعركة.

وتعاني ليبيا من انتشار الجريمة منذ 2011م، وتعيش ليبيا وضعًا

إنسانيًا سيئًا نتيجة الصراع الدموي على السلطة، فيما يشهد الشارع الليبي حراكا واسعا

يطالب بتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي مقاليد الأمور في البلاد وإجراء انتخابات

ومصالحة وطنية لعودة الأمن والاستقرار.

