يونيسيف تصدر”حزمة تدريب على إعداد المعلم” لمواجهة كورونا

أصدرت منظمة يونيسيف كُتيّب “الجاهزية للعودة: حزمة تدريب على إعداد المعلم”، يتضمن معلومات عملية وموجزة وأساسية حول تأثير فيروس كورونا COVID-19، على ممارسات التدريس اليومية، إضافة إلى نصائح واقتراحات لتحسين السلامة والرفاهية والتعلم، في حال تعليم الطلاب وجهًا لوجه أو عن بُعد.

وأوضح مكتب يونيسيف في ليبيا، أنها من البلدان المستهدفة بهذا الكُتيّب، ومن الدول التي مناهج مختلفة، وإعادة فتح المدارس مع تطبيق تدابير الصحة والنظافة، ونهج تعليمي يمزج التعلم وجهاً لوجه والتعلم عن بعد أو في بعض الحالات ، قد يكون التعليم عبر الإنترنت بالكامل.

وللإطلاع أو التحميل لـ “حزمة تدريب إعداد المعلم”، إضغط هُنا.

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